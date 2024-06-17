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涙型のブルートパーズがおしゃれなスイングピアス K10YG
商品番号 V71043768880
商品名

涙型のブルートパーズがおしゃれなスイングピアス K10YG
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 4,386 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品・未使用送料無料/無言購入ＯＫ『クリアブルーの輝きがおしゃれなスイングピアス』２cmのロングピアスは、耳元から程よい長さでとっても使いやすい。ブルートパーズの輝きはすっきりとした色合いですがすがしい雰囲気を漂わせる。雰囲気もスイングピアスの気軽さが毎日使いたくなる。使用石：ブルートパーズ地金素材は　10金　K10YG　イエローゴールド＊ピアスキャッチが付属します。左右ペアでご用意してます。こちらは、ジュエリーデザイナーを営んでおります。発送はなるべく早く行います。発送時は破損のおきにくいよう致しますので、多少格好が良く無い時がありますがお許しください。どうぞ宜しくお願い致します。他にもジュエリーを出品しております。#メミコショップa2239
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