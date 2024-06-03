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【美品】GYDA ジェイダ フェイクムートンボンバージャケット ベージュ
商品番号 E80295740363
商品名

【美品】GYDA ジェイダ フェイクムートンボンバージャケット ベージュ
ブランド名 ジェイダ
特別価格 税込 2,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１～２回ほど着用しましたが、整理に伴い出品します。革ベルトがポイントのボンバージャケットです。パイピングのデザインも珍しく、これからの季節に活躍しそうです。目立った汚れはないかと思いますが、写真にてご確認いただき、中古品である旨ご理解の上、ご購入いただけますようお願いいたします。ご質問等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。071850114601-01サイズF#GYDA#ジェイダ#フェイクムートンボンバージャケット#レディース　#ベージュ#ムートン　#コート#カジュアル　#ジャケット
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