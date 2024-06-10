TINA：JOJUN ティーナジョジュン ユニセックスポロシャツ

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商品詳細
数回使用しました。汚れないように気をつけて着ていたので綺麗な状態だと思います。1〜2日で発送可能です！(タイミングが合えば当日発送okです！)何か気になることがあればお気軽にコメントください♪柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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