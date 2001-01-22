デ・プレ DES PRES コットンブラウス

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商品詳細
●デ・プレDESPRES●コットン100％プリント柄がコーディネイトのアクセントになるアイテム。ギャザーデザインが女性らしい一枚。ゆったりとしたシルエットで着心地も◎◆仕様透け感 ： ややあり裏地 ： なし伸縮性 ： なし光沢 ： なし生地の厚さ ： 普通◆サイズ： 369号日本製◆実寸 ： 胸囲54㎝・袖丈（首元から採寸）62㎝・総丈69㎝☆ 平置き外寸、素人採寸ですので目安としてください。◆素材 ： コットン100%◆カラー： 白×黒×グリーン他袖丈···長袖素材···コットン(綿)テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアルlianアンティカリエディmysticマルティニークSHIPS6rokuAKTEbirthdaybashhybirthdayroomミラオーウェントゥモローランドセレクトモカstudiousローリーズファームヴィムガゼットユナイテッドアローズイエナマチャットyoriGypsohilaジャーナルスタンダードニコアンドBEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWSMARGARETHOWELL ADAMETROPE アダムエロペIENA イエナFRAMeWORK CITYSHOPTOMORROWLAND RonHerman BEAMSビームスJOURNALSTANDARDジャーナルスタンダード6ROKUロクZARAH\u0026MURBANRESEARCHアーバンリサーチAPSTUDIO エーピーストゥディオ WhimGazette ウィムガゼットBASERANGEベースレンジCLANEクラネSTYLEMIXERSTUNNINGLUREスタニングルアー
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