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デ・プレ DES PRES コットンブラウス
商品番号 U67812368002
商品名

デ・プレ DES PRES コットンブラウス
ブランド名 デプレ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●デ・プレDESPRES●コットン100％プリント柄がコーディネイトのアクセントになるアイテム。ギャザーデザインが女性らしい一枚。ゆったりとしたシルエットで着心地も◎◆仕様透け感　：　ややあり裏地　　：　なし伸縮性　：　なし光沢　：　なし生地の厚さ　：　普通◆サイズ：　369号日本製◆実寸　：　胸囲54㎝・袖丈（首元から採寸）62㎝・総丈69㎝☆　平置き外寸、素人採寸ですので目安としてください。◆素材　：　コットン100%◆カラー：　白×黒×グリーン他袖丈···長袖素材···コットン(綿)テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアルlianアンティカリエディmysticマルティニークSHIPS6rokuAKTEbirthdaybashhybirthdayroomミラオーウェントゥモローランドセレクトモカstudiousローリーズファームヴィムガゼットユナイテッドアローズイエナマチャットyoriGypsohilaジャーナルスタンダードニコアンドBEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWSMARGARETHOWELL　ADAMETROPE　アダムエロペIENA　イエナFRAMeWORK　CITYSHOPTOMORROWLAND　RonHerman　BEAMSビームスJOURNALSTANDARDジャーナルスタンダード6ROKUロクZARAH\u0026MURBANRESEARCHアーバンリサーチAPSTUDIO　エーピーストゥディオ　WhimGazette　ウィムガゼットBASERANGEベースレンジCLANEクラネSTYLEMIXERSTUNNINGLUREスタニングルアー
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