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RHC×ロイヤルのコラボシャツ
商品番号 U80003921776
商品名

RHC×ロイヤルのコラボシャツ
ブランド名 ロイヤル
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メルカリで購入しました。思っていたのと違ったため出品します。以下、前出品者の説明です⬇RHC×ロイヤルのコラボシャツMサイズ　色はダークグリーン×グリーンのストライプ平置き採寸(素人)総丈　　　　73cm身幅　　　　50cmロイヤルの関係者から購入しましたが、サイズが合わないので出品します。タグ無しで、品質タグもありません。定かではございませんがサンプル品？ストライプのダークグリーン真ん中が透ける織り(画像参照)になっていますので、かなり涼しいシャツだと思います。自宅保管で折りじわが多少ございます。未使用品ですが経年劣化、小さくたたんでの発送にご理解頂けるかたのみのご購入をお願い致します。カラー...グリーン袖丈...半袖柄・デザイン...ストライプ襟...オープンカラー(開襟)季節感...夏
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