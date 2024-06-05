RHC×ロイヤルのコラボシャツ

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メルカリで購入しました。思っていたのと違ったため出品します。以下、前出品者の説明です⬇RHC×ロイヤルのコラボシャツMサイズ 色はダークグリーン×グリーンのストライプ平置き採寸(素人)総丈 73cm身幅 50cmロイヤルの関係者から購入しましたが、サイズが合わないので出品します。タグ無しで、品質タグもありません。定かではございませんがサンプル品？ストライプのダークグリーン真ん中が透ける織り(画像参照)になっていますので、かなり涼しいシャツだと思います。自宅保管で折りじわが多少ございます。未使用品ですが経年劣化、小さくたたんでの発送にご理解頂けるかたのみのご購入をお願い致します。カラー...グリーン袖丈...半袖柄・デザイン...ストライプ襟...オープンカラー(開襟)季節感...夏