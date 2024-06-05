ニードルズ　ショートスリーブ　ポロ

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柄・デザイン···無地カラー···ブルー昨年ジャーナルスタンダードで購入しました。25000円ほどだったと思います。レディースで購入しましたが、メンズでも販売されていましたのでユニセックスでご使用になれると思います。画像は探せませんでしたが、180センチ近い男性のモデルの方が同じサイズを着用していました。女性だと、ゆったりと、男性だとジャストサイズで着用できると思います。明るいくすみブルーの綺麗なお色です。中古品にご理解のある方のみご購入お願い致します。柄・デザイン···無地カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···春、夏