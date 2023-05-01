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M＆KYOKO タンクトップ
商品番号 D76417153699
商品名

M＆KYOKO タンクトップ
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

M＆KYOKOのタンクトップです。●サイズ：タグ表記Fサイズ身幅３２cm前身頃の着丈４２cm・後身頃６０cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ナイロン49%ポリエステル46%ポリウレタン5%●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購　　　　　　　入をお願いします。
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