M＆KYOKO タンクトップ

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タンクトップ3P

M＆KYOKOのタンクトップです。●サイズ：タグ表記Fサイズ身幅３２cm前身頃の着丈４２cm・後身頃６０cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ナイロン49%ポリエステル46%ポリウレタン5%●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購 入をお願いします。