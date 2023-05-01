M＆KYOKO タンクトップ

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商品詳細
M＆KYOKOのタンクトップです。●サイズ：タグ表記Fサイズ身幅３２cm前身頃の着丈４２cm・後身頃６０cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ナイロン49%ポリエステル46%ポリウレタン5%●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購 入をお願いします。
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