◆ D \u0026 G キャミソール　ブラック

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商品詳細
◆D\u0026Gキャミソールご覧いただきましてありがとうございます。全て全国送料込みとなります☆ヴィンテージファッション↓#niconicoヴィンテージはこちらシンプルなD\u0026Gキャミソールです。ストラップ調節可能。胸元にさりげないロゴ入り。目立つような汚れなどもなく綺麗な状態の美品です。サイズ USAS丈 約55cmバスト約36cm裾幅 約38cm（平置きサイズ）☆中古品にご理解いただける方、たたみじわなど細かい事が気になる方はご購入をお控えください。☆発送は小さくたたんでの発送となります。※フォロー割引致します☆コメント欄に『フォロー割引希望』のコメント頂けましたら一律5%OFFとさせて頂きます。（1000円未満の商品は対象外です）※複数ご購入、リピーターの方へお値引き致しますので、コメントでご連絡下さいませ^_^ヴィンテージファッション↓#niconicoヴィンテージはこちらカラー···ブラックドルガバキャミソール黒キャミセール生地感
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