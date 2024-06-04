Frank \u0026 Eileen BARRY コットン シャツ

フランクアンドアイリーンのコットンシャツです。2年ほど着用しましたが、着なくなりましたのでお譲り致します。サイズ…XS色...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイントテイスト・シーン...キレイめテイスト・シーン...キレイめ,カジュアル



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