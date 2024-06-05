トレフル　ホイップブラウス

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商品詳細
色···ホワイトトレフル大人気のホイップブラウスです。昨年購入致しました。綺麗な状態です。お袖のフリルがとてもかわいいです。パンツスタイル、スカートにも合います。お袖にデザインがあるので、ジレや、ベストなどで合わすと、よりオシャレです。お安くお譲りします。定価17600です
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http://narcologia.ru/goods/ambassador534806.html
http://narcologia.ru/goods/stair689800.html
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