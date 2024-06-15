FRAY I.D / ラッフルスリーブニットプルオーバー　カーキ

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FRAYI.D/ フレイアイディーラッフルスリーブニットプルオーバー色 KKIカーキ定価14300円2回ほど使用しましたが、目立つダメージはなく美品です。状態はあくまでも個人の感覚によるものです。中古品ですので、気になる方はご遠慮ください。素人検品になります。注意していますが、シミ、汚れなど小さなものは見落としがある可能性もございます。自宅保管になっております。折じわや保管上のにおいなどがある場合がございます。気になる方、神経質な方や完璧な商品をお求めの方は、ご遠慮下さい。送料の関係で出来るだけ小さくして発送します。ペットなし、タバコなし神崎恵着用以下公式サイトより構築的なラッフルスリーブが魅力のニットプルオーバー】【Design/Styling】袖にタック、ギャザーでたっぷりとフリルを施し、ブラウスのような感覚で着られるドレッシーなニットプルオーバーです。身頃は伸縮性のある糸で編み上げ、しなやかに体を包み込む心地いい風合いです。コンパクトな身頃に対して、袖はシアーな素材を二枚重ねており、縁にワイヤーを仕込むことでボリュームをだしながらも軽さを持たせています。気になる二の腕を華奢見せしながらシルエットを美しく表現し、ボトムス次第で日常から華やかなオケージョンにもモードな装いを演出します。