HOLIDAY SUPER FINE LONG SLEEVE T-SHIRT②

HOLIDAYSUPERFINELONGSLEEVET-SHIRTです。毎年異なるデザインが発売される人気のアイテム！ragelow氏によるグラッフィック【ROBE】とHOLIDAYロゴがプリントされています。両袖に入ったHOLIDAYロゴがポイントになるオーバーサイズロングTEEです。さらっとした着心地が魅力的。身幅とアームホールにゆとりのあるシルエットが旬のスタイルを完成させます。パキッとした鮮やかなオレンジカラーがこれからの装いに華やかさをプラスします。サロペット合わせやベスト合わせなどロゴをアクセントにコーディネートすると素敵です。これからの季節に是非ご活用ください***●サイズ：タグ表記XXLサイズ身幅61cm、肩幅57cm、着丈71cm、そで丈61cm素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。●状態：一度着用しました。目立った汚れなどはありませんが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。それではよろしくお願いいたします。カラー...オレンジ袖丈...長袖季節感...春季節感...春,夏季節感...春,夏,秋季節感...春,夏,秋,冬柄・デザイン...プリント（ロゴなど）



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