【美品】カルティエ　フォーマル　ハンドバッグ　マストライン　ゴールド金具　C金具

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○アイテムCartierカルティエハンドバッグ トートバッグ バック 手提げマストラインC金具ゴールド金具フリップフラップ蓋 フタ 裏地総柄レザー本革カラー→ボルドーワインレッド系統✨○状態中古品のため、状態につきましてはお写真にてご判断下さいませ。目立つような傷や汚れなく、美品と言って差し支えない品質かと思います✨○サイズ:タテ23.5cmヨコ28cmマチ8cmハンドル高さ15cm○購入場所ブランドオークション日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品買取時鑑定査定済の商品です。○配送簡易包装にて、通常はご注文頂きましてから24時間以内に発送しております。稀に仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご不明な点ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ♪