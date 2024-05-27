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新品未使用 エルメス 2022AW 《オデッセイ》 ツイリー　ブラウン
商品番号 H94651176487
商品名

新品未使用 エルメス 2022AW 《オデッセイ》 ツイリー　ブラウン
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 8,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用　エルメス　HERMES2022AW秋冬コレクション《オデッセイ》Odysseyツイリーシルクツイルシルク100%2023年日本国内エルメスブティックにて購入カラー:ノイズ/アクア/マルチカラー様々な結び方ができるシルクのアクセサリー。いつものスタイルに個性豊かなアクセントを添えてくれます。フランス製デザイナーピエール・マリーサイズ：5×86cm(手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。)商品番号:H063707S07付属品:手提げ、リボン、箱、タグ、店舗カードすり替え防止のため返品交換は承ることが出来かねます。ーーーーーーーー#HERMES#hermes#エルメス#ボリード#バーキン#ピコタン#リンディ#ガーデンパーティー#コンスタンス#ケリー#エヴリン#アルザン#トゥーゴー#シェーヌダンクル#ロデオ#2022#アントルラック・エケストル#2023#馬#スカーフ#ツイリー
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