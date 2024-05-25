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ソブ　Sov. ダブルスタンダードクロージング　ダブスタ　キャミソール　インナー
商品番号 G23842241187
商品名

ソブ　Sov. ダブルスタンダードクロージング　ダブスタ　キャミソール　インナー
ブランド名 ソブ
特別価格 税込 2,279 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソブのトップスです。38です。使用回数試着1回です♡
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