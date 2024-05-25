シールームリン　Fabricギャザーフレアキャミソール

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★水通しのみ★一度試着Fabricギャザーフレアキャミソール BLACK★サイズs★定価13530円websoldout着る機会がないため安めに出品します^_^最安値かと思います！早いもの勝ちです。柄・デザイン···無地