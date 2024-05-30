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個性派 変形 シャツ ブラウス モード 白 長袖 ゆったり
商品番号 D17042620608
商品名

個性派 変形 シャツ ブラウス モード 白 長袖 ゆったり
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 1,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

管理番号：001781MLNS2501⭐値下げ交渉、値下げ待ちのいいねはご遠慮下さい。⭐全商品送料無料！　日曜日〜木曜日：21:00締、翌23:59までの発送　金曜日〜土曜日：全て翌月曜日に発送レディースファッション一覧⇒#みらのレディース数に限りがありますので、ご検討はお早めに^^⭐商品説明特徴ある形のシャツです。あまり見かけないようなシャツなので、人と被りたくない個性的なファッションを求める方におすすめです！キレイめコーデ、モードファッションがお好きな方は特におすすめです♪♪COMMEdesGARCONS(コムデギャルソン)やyohjiyamamoto(ヨウジヤマモト)、ankoROCK（アンコロック）などのモードファッションがお好きな方♡素材：コットン80%⭐状態　新品未使用⭐表記サイズ　M着丈53.5肩幅43袖丈61身幅61　L着丈54肩幅44袖丈61身幅63⭐カラー　ホワイト⭐発送方法　ゆうパケット※注意事項⭐発送法は匿名配送で変更不可です。⭐郵便局からの発送ですので、土・日・祝日の発送は出来かねます。⭐自宅保管ですので、神経質な方は購入をお控えください。⭐空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。⭐寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます。⭐光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。⭐その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/providence222594.html
http://narcologia.ru/goods/flight847428.html
http://narcologia.ru/goods/update372795.html

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