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ヴィヴィアン★アングロマニア★メデューサTシャツ★グレー★S
商品番号 E93995632460
商品名

ヴィヴィアン★アングロマニア★メデューサTシャツ★グレー★S
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドアングロマニア
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　ヴィヴィアンウエストウッド　　　　　アングロマニアサイズ　S平置きで肩幅37センチ身幅45センチ着丈52センチ※素人採寸なので誤差あります。ご理解お願いします。アングロマニアのメデューサTシャツです。プリントがインパクト大で画像3にオーブの刺繍あり。2〜3回程着用しました。少し毛羽立ちあります。中古になります。ご理解ある方のみ購入お願いします。他にもVivienneを出品してます。↓#ふぁぶヴィヴィアンいちらん
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