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- ヴィヴィアン★アングロマニア★メデューサTシャツ★グレー★S
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商品詳細
ブランド ヴィヴィアンウエストウッド アングロマニアサイズ S平置きで肩幅37センチ身幅45センチ着丈52センチ※素人採寸なので誤差あります。ご理解お願いします。アングロマニアのメデューサTシャツです。プリントがインパクト大で画像3にオーブの刺繍あり。2〜3回程着用しました。少し毛羽立ちあります。中古になります。ご理解ある方のみ購入お願いします。他にもVivienneを出品してます。↓#ふぁぶヴィヴィアンいちらん
http://narcologia.ru/goods/mobilehome445143.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement90499.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose413240.html
ヴィヴィアン★アングロマニア★メデューサTシャツ★グレー★S
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