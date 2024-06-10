Giorgio Armani ジョルジオ アルマーニ フォーマル バッグ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。プロフィールを一読頂けますと幸いですm(__)m【商品説明】ジョルジオアルマーニショルダーバッグクラッチバッグ2Way仕様羊皮革イタリア製高さ12.5cm幅18.5cmマチ1.5cmショルダーチェーン全長100cm内ポケット1つ保存袋、カード付きです。チェーンをおさめて、クラッチバッグにもなる仕様です。【状態】ほとんど見えませんが、角度によってはチェーンの跡がうっすら見えます。目立つ傷や汚れはなく、中も綺麗で、まだまだ問題なくご使用いただけるお品です。専用のクリーナーで拭き、可能な限りの消毒をしています。中古品であることをご了承下されば幸いです。なるべく写真に載せておりますので、ご確認いただき、気になる箇所がありましたらコメントくださいませ。よろしくお願いいたしますm(__)m
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