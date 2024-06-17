MARC BY MARC JACOBSミニショルダーバッグ

カラー...ブラウン種類...ミニショルダーバッグ数年前に購入しましたが１度も外に持っていくことはありませんでしたが経年劣化あります。特にボタンの傷が激しいと思います。素人による検品ですので神経質な方はお控えください。ゆうパケットポストにて配送予定です。配送変更希望あれば+５００円で変更いたしますので購入前にコメントしてください。お手数ですが購入前にプロフ必読された上で納得された方はご購入くださいますようよろしくお願いいたします。納得された方が購入してくださったと当方は思い対応いたしますので。



THE J MARC MINI SHOULDER BAG / ザ J マーク ミニ ショルダー バッグ



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