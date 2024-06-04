エルメス HERMES ツイリー　エルメスストーリー 05 新品 未使用

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エルメスHERMESツイリー エルメス・ストーリー新品未使用ツイリー エルメス・ストーリー05CS/ROSE/BLEU/JAUNEローズ・ブルー・ジューヌ希少品国内直営店にて購入新品未使用H063875Sご覧いただきありがとうございます付属品オレンジボックス、リボン、タグ2023秋冬コレクション《エルメス・ストーリー》ツイリーシルクツイルシルク100%フランス製デザイン：ジョナサン・バートンサイズ5x86cm現物はiPhoneにて撮影しています。そのため、色味が非常に不安定になっている場合がございます。公式画像の色合いが一番実物を肉眼で見たときに近いので、ご参考ください。新品未使用でございますが一度人の手に渡った商品であることをご理解の上、ご検討をお願いしますモニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります気になることがあれば、ご納得いただくまでお気軽にお尋ねください。コメントにてお問い合わせ中であっても、メルカリのシステム上、購入手続きをされた方が優先となります都合により、予告なく削除する場合がございます。ご了承ください。