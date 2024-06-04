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【COACH】コーチ ショルダーバッグ　ブルー
商品番号 P48837825062
商品名

【COACH】コーチ ショルダーバッグ　ブルー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。数回程度使用したのみですが、保管状態が悪かったのか、ベルト部分が少し色褪せしています。それ以外は綺麗な状態です。内ポケットもあり使いやすいです。ベルトの長さを調整し、肩掛けとショルダーの2way使用できます。他でも出品しているため、急に削除する場合があります。即購入o.kです。ご質問等がございましたら、コメントください。よろしくお願い致します。
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