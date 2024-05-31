B.C Rich ビーシーリッチ MockingBird モッキンバード

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ご覧いただきありがとうございますご購入に関する注意点をプロフィールに記載しておりますので、御一読お願い致します。型番、年式は不明です。数時間以上をかけメンテナンスしての出品で、購入相場、人気度などから金額を設定し送料高騰などもあり価格交渉はご遠慮いただいております。メンテナンス済みです。（弦高調整、オクターブ調整、フレット磨き、指板レモンオイル、全体的なクリーニング）弦高 1弦1F≒0.5mm12F≒1.5mmボディー フレイムメイプルtopネック ボルトオン メイプル 指板 ローズウッドスケール 648mmナット幅42mm24フレット3wayセレクター重量約3.6kg（アナログ測り）フロイドローズは調整が難しく、弦の交換や弦高調整または輸送時などで共振音が発生したりすることがあります。その都度トレモロスプリングの増減や微調整が必要となることがありますので、ご理解の上ご検討ください。外観の状態は極端に大きな目立つ傷などないですが、所々打痕や傷、タッチアップ、金属部のくすみ、メッキの劣化、ビスなどサビなどがございます（画像参照）トラスカバー部、突起部、ストラップピン移動後の穴補修などがあります。ネックジョイント部に塗装クラックがありますが構造的には問題ないと思われますロゴ入りソフトケースが付属いたします（おまけ程度）コンディションは良好です！フレットは7-8割程度です電気系統は正常です。出力も安定して各ノブとも正常に反応ネックはストレートトラスロッドは余裕があります（調整歴ほとんどないと思います）通常ピッキングでビビりはございません弦は消耗品（おまけ程度）とお考えください。プチプチと一部段ボールで梱包しての発送となります。（梱包はリサイクル品）商品説明において、できる限り注意を払ってはおりますが辻褄の合わない重複説明、誤情報などがあった場合、画像優先とお考えください。専用はお断りさせていただいております。タイプ...モッキンバードタイプアクセサリー・パーツ...ケース