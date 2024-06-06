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アニエスベー　極美品　ショルダーバッグ
商品番号 Q13679181493
商品名

アニエスベー　極美品　ショルダーバッグ
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 4,725 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アニエスベーのショルダーバッグです。試着のみの美品です！角などのスレもありません。付属品はありません。agnesb.アニエスベーsophieソフィショルダーバッグクロスボディバッグ肩掛け斜めがけ　ロゴ　ネイビーシボ革　スプリットレザー　ロゴ金具外ポケット×1/内ポケット×2/正規品です。色　濃ネイビーサイズ高さ約16.5cm幅約24.5cmマチ約5.0cmストラップ全長(最短)約120.0cmストラップ全長(最長)約140.0cm平置き実寸。素人採寸のため若干の誤差はお許しください。
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