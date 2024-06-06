アニエスベー　極美品　ショルダーバッグ

アニエスベーのショルダーバッグです。試着のみの美品です！角などのスレもありません。付属品はありません。agnesb.アニエスベーsophieソフィショルダーバッグクロスボディバッグ肩掛け斜めがけ ロゴ ネイビーシボ革 スプリットレザー ロゴ金具外ポケット×1/内ポケット×2/正規品です。色 濃ネイビーサイズ高さ約16.5cm幅約24.5cmマチ約5.0cmストラップ全長(最短)約120.0cmストラップ全長(最長)約140.0cm平置き実寸。素人採寸のため若干の誤差はお許しください。



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