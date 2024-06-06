レスポートサック　ワヒネフラPCケース

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商品詳細
LeSportsacハワイ限定ワヒネフラクッション付きPCケース◆新品未使用品◆サイズタテ26xヨコ37xマチ4cmフラップ部分はマジックテープで開閉購入価格 13,200円〓他のサイトでも出品しているため、急な出品停止もございます。ご承知おき下さいませ。〓＊ふんわりと折りたたんでの発送となります。＊自宅保管品、ご理解いただける方に#LeSportsac#パソコンケース#ハワイ#ハワイアンプリント
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