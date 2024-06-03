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イッセイミヤケ　HAAT サイズM サンプル　Tシャツ
商品番号 W78888584536
商品名

イッセイミヤケ　HAAT サイズM サンプル　Tシャツ
ブランド名 イッセイミヤケ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Vネック季節感···夏肩幅　約33cm身幅　約42cm着丈　約53cm袖丈　約20cm
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