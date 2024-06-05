ご覧いただきありがとうございます(^^)【m2955】#ひなの古着屋#ひなの古着レディーストップス♦アイテムDAMAcollectionダーマコレクションノースリーブブラウス変形シルクマルチドット水玉柄肩パッドなし裏地なしスリットなし伸縮性 あり透け感 なしファスナーなしポケットなしDAMAcollectionのシルクブラウスです。くしゅっとした首周りがおしゃれな技ありトップス。お色はブラックにベージュのドット柄。シルク特有の光沢感があり、ストレッチの効いた生地は着心地抜群です。♦サイズ表記9Rサイズ着丈54cm肩幅37cm身幅45cm袖丈/裄丈--cm（肩幅がない場合は裄丈となります）平置き実寸。♦ディスプレイ(ネックレスやお花・バッグ)などは付属いたしません。♦素材シルク92％ポリウレタン8％♦状態目立つようなダメージはなくまだまだご着用いただけるコンディションです。♦カラー黒ブラックベージュ※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。♦お洋服をたくさん保有しておりますので、購入時期・着用回数などのご質問はご遠慮ください♦配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。♦着画は対応しておりません。♦サイズ感に関しましては、説明文にございます平置き実寸を参考に、ご購入者様の方でご判断お願いいたします。♦最後にご不明点あれば、お手続き前にお尋ねくださいませ。#ひなの古着



ダーマ コレクション ストレッチシルク マルチドットノースリーブ変形ブラウス



ダーマ コレクション ストレッチシルク マルチドットノースリーブ変形ブラウス



ダーマ コレクション ストレッチシルク マルチドットノースリーブ変形ブラウス



ダーマ コレクション ストレッチシルク マルチドットノースリーブ変形ブラウス



ダーマ コレクション ストレッチシルク マルチドットノースリーブ変形ブラウス



ダーマ コレクション ストレッチシルク マルチドットノースリーブ変形ブラウス



ジョーゼット タックブラウス 通販 - ディノス



ジョーゼット タックブラウス 通販 - ディノス



DAMAダーマコレクションシルクのリボンタイ付シャツS



dinos - 未使用 ♡ダーマコレクション ♡ブラウス Lの通販 by shop ...



総針ニット 裾プリーツ ワンピース 通販 - ディノス



DAMAcollection ダーマコレクション ディノス dinos ブラウス



リネン100％ ノースリーブワンピース 通販 - ディノス



新品 DAMAコレクション dinos トップス ブラウス 13R 大きいサイズ | フリマアプリ ラクマ



ランダムドットプリント ノースリーブタイブラウス(71688461-2023 ...