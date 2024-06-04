アーバンリサーチドアーズ ハードマンズ リネン バックタックプルオーバー

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アーバンリサーチドアーズURBANRESEARCHDOORSハードマンズリネンバックタックプルオーバーアーバンリサーチドアーズのリネンブラウスです。ドアーズで人気の前後に入ったタックでふんわりとしたシルエットにしてくれ、スキッパーでさらにヌケ感をプラスしてくれるデザイン。長袖ですが、さらりとしたリネンで暑い季節の紫外線・冷房対策に◎お色はライトブルー系。光加減によって少しパープルがかったようにも見えさわやかながらも大人っぽい印象です。襟周りなどに多少の使用感がありますが、目立つ難なく、まだまだ着用いただけます。まだまだ残暑が厳しい夏にリネンブラウスをお探しの方はぜひ♪◆サイズ：One肩幅：59センチ袖丈：42センチ身幅：63センチ（脇下）着丈：62センチ（後ろ襟ぐり中央下〜後裾）※平置き実寸※多少の誤差はご了承ください◆麻100％◆ライトブルー系 ※ユーズド・自宅保管のため、たたみジワやわずかな難・においなども気になる方、完璧な品をお探しの方はご遠慮ください※タイトル・本文にない撮影小物は付属いたしません○。．○。．○。．○。．○。．○。．○。．○。．○。▼トップス他にも複数出しています▼#shiro_トップス▼商品一覧は▼#shiro_アパレル○。．○。．○。．○。．○。．○。．○。．○。．○。管理番号1036-A5