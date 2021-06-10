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★ 大きいサイズ ★ LEONARD SPORT レオナール　ポロシャツ　花柄
商品番号 O39076715951
商品名

★ 大きいサイズ ★ LEONARD SPORT レオナール　ポロシャツ　花柄
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 6,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆アイテム☆【大きいサイズ】【極美品】LEONARDSPORTレオナールスポーツ　ポロシャツ　フラワー　花柄　ロゴ　44号ゆったり白黒　ハイネック☆商品紹介☆1番上まで止めてハイネックにもできます。大きいサイズなので、ゆったり来て頂けます。　サイズ443Lほど肩幅41身幅55着丈58スポーツ　ゴルフ　普段着　華やかに。柄・デザイン···無地柄・デザイン···花柄カラー···ピンク袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/composite424554.html
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