マリメッコ フューチャーアイコン スリーストライプス 半袖Tシャツ XL

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新品未使用です！着用機会がなくなりましたので、お安く出品させていただきます！限界までお値下げさせていただいております。値下げは不可とさせてください（;;）サイズ胸囲103cm後ろ着丈45cm袖丈17cm