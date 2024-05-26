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商品詳細
柄・デザイン···無地身頃と袖はいつものシルケットスムースを使用。衿、袖口に編立のリブを付けました。リブの色は3色とも配色で、さらに配色の細ラインを入れて作りこみました。肩は小さめに作り、袖山を丸く横に張りだすようなシルエットを出し、肩がある人も華奢に着こなしやすいデザインにしています。ポイントは前衿下に入れた配色のロゴ刺繍です。小さめで上品に入れています。クリーニング済み
http://narcologia.ru/goods/passionate356913.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual552546.html
http://narcologia.ru/goods/stage531497.html
ロゴ刺繍Tシャツ
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