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柄・デザイン···無地身頃と袖はいつものシルケットスムースを使用。衿、袖口に編立のリブを付けました。リブの色は3色とも配色で、さらに配色の細ラインを入れて作りこみました。肩は小さめに作り、袖山を丸く横に張りだすようなシルエットを出し、肩がある人も華奢に着こなしやすいデザインにしています。ポイントは前衿下に入れた配色のロゴ刺繍です。小さめで上品に入れています。クリーニング済み