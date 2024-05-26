  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ロゴ刺繍Tシャツ
商品番号 I99866184802
商品名

ロゴ刺繍Tシャツ
ブランド名 セルフォード
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

柄・デザイン···無地身頃と袖はいつものシルケットスムースを使用。衿、袖口に編立のリブを付けました。リブの色は3色とも配色で、さらに配色の細ラインを入れて作りこみました。肩は小さめに作り、袖山を丸く横に張りだすようなシルエットを出し、肩がある人も華奢に着こなしやすいデザインにしています。ポイントは前衿下に入れた配色のロゴ刺繍です。小さめで上品に入れています。クリーニング済み
http://narcologia.ru/goods/passionate356913.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual552546.html
http://narcologia.ru/goods/stage531497.html ロゴ刺繍Ｔシャツ | Tシャツ・カットソー | Noela OFFICIAL WEB STORE
ロゴ刺繍Tシャツロゴ刺繍Tシャツ[dk1018] | レディースファッション通販のグレイル(GRL ...
ロゴ刺繍Tシャツロゴ刺繍Tシャツ
ロゴ刺繍Tシャツロゴ刺繍Tシャツ
ロゴ刺繍Tシャツポケットロゴ刺繍Tシャツ[ze769]
ロゴ刺繍TシャツSHIPS: STYLISH STANDARD ミニ ロゴ 刺繍 Tシャツ: Tシャツ/カットソー ...
ロゴ刺繍Tシャツシンプルロゴ刺繍Ｔシャツ | OLIVE des OLIVE OUTLET(オリーブ・デ ...
ロゴ刺繍TシャツFREAK'S STORE/フリークスストア フラワーロゴ刺繍Tシャツ | Daytona ...
ロゴ刺繍TシャツCHILLEロゴ刺繍Tシャツ
ロゴ刺繍Tシャツバックサガラロゴ刺繍Tシャツ[cc14]
ロゴ刺繍TシャツLogo 刺繍 Ｔシャツ グレー | 王舟（Oh Shu） | SPACE SHOWER STORE ...
ロゴ刺繍TシャツFREAK'S STORE/フリークスストア ハートロゴ刺繍Tシャツ | Daytona ...
ロゴ刺繍TシャツSUPER HAKKA×秋山花「MY ROOM」プリント&ロゴ刺繍Tシャツ（Ｔシャツ ...
ロゴ刺繍Tシャツセール】 ロゴ刺繍 Ｔシャツ （Tシャツ）｜Purple&Yellow / パープル ...
ロゴ刺繍TシャツDickies（ディッキーズ）別注ロゴ刺繍Tシャツ
ロゴ刺繍Tシャツ

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru