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NIKE AIR tシャツ　ショート丈
商品番号 H49171920316
商品名

NIKE AIR tシャツ　ショート丈
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ショート丈のtシャツです2度ほど着用状態は綺麗かと思います^^着丈37〜38せんちくらいです着た感じサイズ感は同じ種類のtシャツの写真添付してます
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