ANNA SUI アナスイ 蝶金具付 メダリオンレザー　斜め掛けショルダーバッグ

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商品名ANNASUIアナスイ蝶金具付メダリオンレザー 斜め掛けショルダーバッグ【アイテム詳細】■ブランド名ANNASUI｜アナスイ■状態目立つ傷や汚れは特にございません。内側はきれいな状態です。【詳細】メイン：ファスナー式内側：オープンポケット×2 ファスナー式ポケット×1外側：オープンポケット×1 ファスナー式ポケット×1●カラー···ブラック●素材······レザー【サイズ】横約23.5ｃｍ縦約16ｃｍマチ約6.5ｃｍショルダー最大の長さ約132ｃｍ（長さ調整可能）※素人寸法の為、参考程度でご検討をお願いします。■出品の際、汚れや傷など確認していますが、稀に傷や汚れの見落としがあるかもしれませんので完璧な状態を求められる方や細かいことを気になされる方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。■素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。■配送方法はらくらくメルカリ便に指定してありますが、その他の手段を希望される場合は、コメントにてお伝え下さい。■仕事の都合で遅れる場合がありますのでご了承ください。◆どうぞ宜しくお願い致します◆NO/329BC素材...牛革(本革)カラー...ブラック種類...その他ショルダーバッグ