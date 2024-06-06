HERMES エルメス　カレ　90 BRAZIL ブラジル　タグなし

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商品詳細
カレ 90タグが取れてしまい付いていませんそれ以外は美品88cm×88cm写真4枚目はイメージ湧くようバッグに巻いてますがバッグは付きませんスカーフのみの販売です中古品ですのでご了承下さい
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