Tiffany ネックレス ペンダント ラビングハート ダイヤ シルバー ...

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商品詳細
御覧頂きありがとうございます！コメントなしで即購入頂いてもかまいません！↓↓他にも出品しています。↓↓#shop_mameパロマ・ピカソ ラビングハートペンダントです。ダイヤ1石付き数年前に百貨店にて購入致しました。数回使用した程度です。わずかですがスレ傷はございます。外箱付きで発送致します。カジュアルな格好にも似合います(^^)こちらは値下げ不可です。ご了承ください。⭐︎即購入優先⭐︎先にコメント頂いても即購入希望者がいた場合、即購入の方にお譲りします。ご不明な点がございましたらご購入前に、是非お気軽にコメントくださいませ。
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