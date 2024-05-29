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Tiffany ネックレス　ペンダント　ラビングハート　ダイヤ　シルバー
商品番号 H63813048373
商品名

Tiffany ネックレス　ペンダント　ラビングハート　ダイヤ　シルバー
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 12,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧頂きありがとうございます！コメントなしで即購入頂いてもかまいません！↓↓他にも出品しています。↓↓#shop_mameパロマ・ピカソ  ラビングハートペンダントです。ダイヤ1石付き数年前に百貨店にて購入致しました。数回使用した程度です。わずかですがスレ傷はございます。外箱付きで発送致します。カジュアルな格好にも似合います(^^)こちらは値下げ不可です。ご了承ください。⭐︎即購入優先⭐︎先にコメント頂いても即購入希望者がいた場合、即購入の方にお譲りします。ご不明な点がございましたらご購入前に、是非お気軽にコメントくださいませ。
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