ラルフローレン　ビッグポニー ポロシャツ　レディースL

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商品詳細
ラルフローレンの珍しいトリプルポニー【サイズ】タグにXLと書いてありますが、ラルフポロシャツは小さめに作るので実際はレディースL相当です平置きで肩幅40身幅45着丈62【ブランド】RALPHLAUREN【品名】ポロシャツ【色】ホワイトトリプルポニー【素材】タグ参照【使用感】使用感ない美品、目立つ汚れや破れはありませんカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋
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