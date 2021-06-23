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ラルフローレン　ビッグポニー ポロシャツ　レディースL
商品番号 X27960672370
商品名

ラルフローレン　ビッグポニー ポロシャツ　レディースL
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンの珍しいトリプルポニー【サイズ】タグにXLと書いてありますが、ラルフポロシャツは小さめに作るので実際はレディースL相当です平置きで肩幅40身幅45着丈62【ブランド】RALPHLAUREN【品名】ポロシャツ【色】ホワイトトリプルポニー【素材】タグ参照【使用感】使用感ない美品、目立つ汚れや破れはありませんカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋
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