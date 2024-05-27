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ZARA トップス
商品番号 B44607416346
商品名

ZARA トップス
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シェルボタンが可愛いトップスです。肌触りが良く、デニムなどにいれて着てもかさばらずとても可愛いです。ボタンを開けると羽織としても使えるので、クーラーが効いた室内など1枚持っているだけでかなりお使い頂けると思います！シールームリンアリシアスタンサンドレスムーンroom306CONTEMPORARYtotheseaなど好きな方にもおすすめです。色···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/secretarial994316.html
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