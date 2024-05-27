シェルボタンが可愛いトップスです。肌触りが良く、デニムなどにいれて着てもかさばらずとても可愛いです。ボタンを開けると羽織としても使えるので、クーラーが効いた室内など1枚持っているだけでかなりお使い頂けると思います！シールームリンアリシアスタンサンドレスムーンroom306CONTEMPORARYtotheseaなど好きな方にもおすすめです。色···ホワイト



ラインストーン シームレス トップス - ホワイト | ZARA Japan / 日本



サテントップス - ダークベージュ | ZARA Japan / 日本



サテン オープンバック トップス - ホワイト | ZARA Japan / 日本



セミシースルーフリルトップス - カーボングレー | ZARA Japan / 日本



ラインストーン メッシュ クロップドトップス - ライトグレー | ZARA ...



クロップド丈トップス - ブラック | ZARA Japan / 日本



リンクルチュールトップス - ブラック | ZARA Japan / 日本



カットアウト入りニットトップス - ホワイト | ZARA Japan / 日本



セミシースルー ニット トップス - ブラック | ZARA Japan / 日本



コントラストデザイントップス - エクリュ | ZARA Japan / 日本



ストレッチ コットン クロップドトップス - パステルイエロー | ZARA ...



ボタン ビスチェ トップス X MAISON SPECIAL - ブラック | ZARA Japan ...



コントラスト レース ニットトップス - 単一 | ZARA Japan / 日本



春先に買って夏まで着倒す！「ZARA」の長袖シアーリブニット ...



オープンバック ニットトップス - シルバー | ZARA Japan / 日本