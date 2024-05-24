アクアスキュータム　ランタン袖　プルオーバー

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Aquascutumアクアスキュータムプルオーバー ブラウスランタンスリーブ布帛とカットソーの切り替えサイズ：M日本製一度着用しました。胸元と袖がふんわりして着るとかわいいです。落ちついた色合いなので秋口まで楽しめると思います。