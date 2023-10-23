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BLACK PEACE NOW カットソー　新品未使用　ブラック×ブルー
商品番号 Y61095297385
商品名

BLACK PEACE NOW カットソー　新品未使用　ブラック×ブルー
ブランド名 ブラックピースナウ
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●B.P.N.のカットソー●新品未使用(タグ付き)綿100%(レース・リボン/ポリエステル100%)身幅　約39cm着丈　約53cm(平置き/素人採寸の為誤差あり)色···ブラック×ブルー袖丈···長袖素材···コットン(綿)柄・デザイン···無地/ワンポイントテイスト・シーン···結婚式、キレイめ、地雷系、韓国系廃盤　倒産ブランド　ゴシック　ゴシックロリータ　ゴスロリ　クラシック　エレガント　ヴィジュアル系　V系　王子系　パンク　クラシカル　中世　スチームパンク　パーティ　カジュアル　黒　青　ネイビー　ゴス　ビンテージ　ヴィンテージ　状態レア　ブラックピースナウ
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