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- BLACK PEACE NOW カットソー 新品未使用 ブラック×ブルー
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商品詳細
●B.P.N.のカットソー●新品未使用(タグ付き)綿100%(レース・リボン/ポリエステル100%)身幅 約39cm着丈 約53cm(平置き/素人採寸の為誤差あり)色···ブラック×ブルー袖丈···長袖素材···コットン(綿)柄・デザイン···無地/ワンポイントテイスト・シーン···結婚式、キレイめ、地雷系、韓国系廃盤 倒産ブランド ゴシック ゴシックロリータ ゴスロリ クラシック エレガント ヴィジュアル系 V系 王子系 パンク クラシカル 中世 スチームパンク パーティ カジュアル 黒 青 ネイビー ゴス ビンテージ ヴィンテージ 状態レア ブラックピースナウ
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