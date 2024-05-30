Jean Paul GAULTIER FEMME ストライプシャツ

全体的にほつれや白い汚れ（写真の⭕️印以外にもあります）があります。ボタンが外れて付け直している部分があります。ジャンポールゴルチェのメンズライクな長袖シャツです。黒コットンシフォンの上にシルバーストライプ入りコットンシャツを前後身頃と袖に貼り付けたゴルチェらしい個性的なデザインになっております。ややビッグサイズに仕立ててありますのでユニセックスで活用できるでしょう。サイズ表示40M~L平置き採寸では肩幅/46㎝身幅/60㎝袖丈/肩からシフォン部分まで57cm着丈/81㎝



ジャンポールゴルチエ ファムJean Paul GAULTIER FEMME ストライプ切替 ...



ジャンポールゴルチエJean Paul GAULTIER 紋様ストライプシャツ 黒48



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