イネド　メッシュニット　ブラック

2022ssイネド昨年夏に購入しましたが、趣味が変わってしまい使用していません。試着のみ、タグ付きです。暑い夏にたくさん着ていただける素敵なトップスです。素人の検品、保管であることをご理解いただける方にお願いいたします。発送は小さく畳んで行います。よろしくお願いいたします。柄・デザイン...無地カラー...ブラック季節感...春,夏



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