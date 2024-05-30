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イネド　メッシュニット　ブラック
商品番号 J50014115176
商品名

イネド　メッシュニット　ブラック
ブランド名 イネド
特別価格 税込 1,665 円
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商品詳細

2022ssイネド昨年夏に購入しましたが、趣味が変わってしまい使用していません。試着のみ、タグ付きです。暑い夏にたくさん着ていただける素敵なトップスです。素人の検品、保管であることをご理解いただける方にお願いいたします。発送は小さく畳んで行います。よろしくお願いいたします。柄・デザイン...無地カラー...ブラック季節感...春,夏
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