［10/20値下］キテンのマフラー 美品 レア 希少 狩猟

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趣味で狩猟をしています。箱わなで捕獲した青森県の天然キテンを、プロに頼んでマフラーにしてもらいました。顔・尾付き、口の下にクリップがついており、尻尾を噛ませるように固定が可能です。黄金色と言うにふさわしい色と美しい毛並みです。全長は95cmほどですが素人採寸ですので誤差はご容赦下さい。初めて捕獲した記念にとマフラーにしましたが、全く使用する機会がありませんでしたので出品します。一点ものです。店売りのものではなく当然非売品ですので、神経質な方の購入はお控え下さい。動物極上ボア天然ファー毛皮狩猟