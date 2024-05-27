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［10/20値下］キテンのマフラー 美品 レア 希少 狩猟
商品番号 H86251403030
商品名

［10/20値下］キテンのマフラー 美品 レア 希少 狩猟
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

趣味で狩猟をしています。箱わなで捕獲した青森県の天然キテンを、プロに頼んでマフラーにしてもらいました。顔・尾付き、口の下にクリップがついており、尻尾を噛ませるように固定が可能です。黄金色と言うにふさわしい色と美しい毛並みです。全長は95cmほどですが素人採寸ですので誤差はご容赦下さい。初めて捕獲した記念にとマフラーにしましたが、全く使用する機会がありませんでしたので出品します。一点ものです。店売りのものではなく当然非売品ですので、神経質な方の購入はお控え下さい。動物極上ボア天然ファー毛皮狩猟
http://narcologia.ru/goods/conception610857.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis847444.html
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