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グッチ　トートバッグ　GG　キャンバス　レザー　A4　肩がけ　ブラウン
商品番号 Y79342985015
商品名

グッチ　トートバッグ　GG　キャンバス　レザー　A4　肩がけ　ブラウン
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッチのバッグの在庫多数ございますので、他の商品も是非ご覧ください。#JUMのグッチ#JUMのバッグ○アイテムグッチ　GUCCI　トートバッグ　ハンドバッグ　ショルダーバッグGGキャンバス　レザー　本革肩掛け　ワンショルダー　ビジネスブラウン　茶○サイズタテ26cmヨコ37.5cmマチ13.5cmハンドル長さ　60cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態レザー部分の剥がれや割れなど使用感がありますが、問題なくご使用頂けます。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします。分からない事ありましたらお気軽にご連絡下さい。○カラーブラウン○素材キャンバス×レザー〇付属品なし〇購入元ストアのオークション(鑑定済み)○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号　15-08235510
http://narcologia.ru/goods/perforce499165.html
http://narcologia.ru/goods/peroration991515.html
http://narcologia.ru/goods/traverse279826.html

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