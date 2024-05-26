グッチ　トートバッグ　GG　キャンバス　レザー　A4　肩がけ　ブラウン

グッチのバッグの在庫多数ございますので、他の商品も是非ご覧ください。#JUMのグッチ#JUMのバッグ○アイテムグッチ GUCCI トートバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグGGキャンバス レザー 本革肩掛け ワンショルダー ビジネスブラウン 茶○サイズタテ26cmヨコ37.5cmマチ13.5cmハンドル長さ 60cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態レザー部分の剥がれや割れなど使用感がありますが、問題なくご使用頂けます。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします。分からない事ありましたらお気軽にご連絡下さい。○カラーブラウン○素材キャンバス×レザー〇付属品なし〇購入元ストアのオークション(鑑定済み)○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号 15-08235510



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