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- 『SALE』《 新品 》 シンギングボウル ハンドメイド 7メタル 4点 u9
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商品詳細
❗️格安❗️チベット密教 仏教 密教 法具シンギングボウル シンギングボール新品 未使用 1点物 100%ハンドメイド直径 約15センチ 重量 約649g7メタル金 銀 銅 錫 鉛 水銀 鉄ボウル ステック マレット 座布団(リングクッション)4点セット曼荼羅 マンダラ 梵字ヨガ 瞑想 浄化 倍音 ヒーリング リラクゼーション セラピーヘルスケア お守り 御守り 釈迦 結界 幸運 金運 開運 マントラ高野山 空海 弘法大師 比叡山 最澄擦り傷 小傷等がある場合がありますので、神経質な方はご遠慮下さい。
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