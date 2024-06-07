COACH コーチ 2WAYバッグ

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商品詳細
実寸サイズ縦:約24cm横:約36cmマチ:約10cmハンドル:本体まで約35cmカラー黒デザイン-■外ポケット×0個■内ポケット×3個素材レザー数年前購入しました。使用回数は5回未満、目立った傷や汚れもなく、革の擦れ感もありません。中身もとても綺麗です。ショルダーも調節可能で斜め掛けできます。たくさん入るのでビジネスにもカジュアルでも活躍してくれます(^_-)-☆シンプルなデザインですので飽きがこず長～くお使いいただけます(^^♪
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