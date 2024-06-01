美品 ランバン ショルダーバッグ 2way キャンバス ロゴ レザー チャーム

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商品詳細
◯アイテムLANVINenBleuランバンオンブルーショルダーバッグワンショルダーキャンバスロゴ総柄チャーム◯素材キャンバス牛革 レザー 本革◯サイズ上横 約30cm下横 約24cm縦 約27cmマチ 約13cm※素人採寸です。多少の誤差はお許しください。◯状態未使用品に近い、とてもキレイな美品の状態です◎※自宅保管で、状態は出品者の主観です。検品しておりますが、見落としがあるかもしれませんので、あくまでヴィンテージ（リユース）品としてご理解の程宜しくお願いいたします。こだわりのある方のご購入はお控え下さい。素材...コットン(キャンバス/帆布)
http://narcologia.ru/goods/mythic554235.html
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