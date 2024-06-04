COACH コーチ レザー シボ革 2way ショルダーバッグ ハンド ブラック

【本物保証】【即購入OK】【送料無料】【匿名配送】もっとブランド品を見てみる♪ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ #Tyrie_brand ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑■ブランドCOACH/コーチ■商品レザーシボ革2wayショルダーバッグハンドバッグブラック黒レディース■サイズ横26縦20マチ6cmストラップ120cm■状態目立ったダメージは見受けられず使用感の少ない美品になります♩■付属品なし【注意事項】こちらは中古品ですので、画像で分からない程度の使用感・経年感などはご理解・ご了承ください。細かな点が気になる方、中古品に不慣れな方は購入はご遠慮ください。※浜松町のオークションにて真贋鑑定されたものを購入しました。あり得ませんが万が一偽物だった場合、返品返金いたします。返送料も出品者で負担します。最後までご閲覧頂き、誠にありがとうございます。ブランド品の財布やアクセサリー、バッグを多数出品しています→#Tyrie_brand■主な取扱いブランド・CHANELシャネル・LOUISVUITTONルイヴィトン・HERMESエルメス◾️資格・免許古物商許可証東京都公安委員会第302192215009号



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