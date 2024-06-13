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JOURNAL STANDARD レースオープンカラーシャツ
商品番号 Y77819216924
商品名

JOURNAL STANDARD レースオープンカラーシャツ
ブランド名 ジャーナルスタンダード
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···半袖タグはありませんが試着のみになります。汚れや傷みは見当たりませんが(見落としありましたらすみません)素人の自宅保管になりますのでご理解いただける方よろしくお願いいたします。コンパクトに畳んで発送しますので畳ジワなどご了承ください。サイズ(平置き)着丈　　約60cm身幅　　約63cm多少の誤差はご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/assessor454203.html
http://narcologia.ru/goods/providence326794.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei899971.html

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