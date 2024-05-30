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A BATHING APE レオパード柄ゼブラ柄ポロシャツ
商品番号 T44441586276
商品名

A BATHING APE レオパード柄ゼブラ柄ポロシャツ
ブランド名 アベイシングエイプ
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ABATHINGAPE】・女性・キッズ・男性サイズが合えばどんな方にでも！！カラー...ブラック×ホワイト×グレー丈...半袖ポロシャツサイズ...XXS(SS)ネック...ポロシャツ身幅　４２cm肩幅　３６cm着丈　５２cm袖丈　１５cmこの保存状態ではかなり希少アイテムです！
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