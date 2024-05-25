極美品　CHANEL シャネル　ツイード　ファンタジー　カラフル　ワンピース

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近年ものの荒めなツイード生地が使用されました、シャネルのワンピースでございます。ピンク、ブルー、イエローなど様々なカラフルなお色味が使用されております。一つ一つおリボンが編み込みれた生地はとても贅沢な逸品でございます。カジュアルなスタイルも品良くしてくれるのはCHANELならではです。ボタンはシルバー。ぷっくりとしたボタンにCOCOマーク刻印入り。両サイドの大きめポケットが可愛すぎるのに実用的。スカートのお裾は元々ほつれ加工されております。サイズ36身幅：約44センチ総丈：約90センチ フリンジ含付属品：なしクリーニング済み購入：直営店ブティック、正規内タグあり あまり着用しておらずとても綺麗です。